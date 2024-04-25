Военкор раскрыл, где в идеале должны заканчиваться границы России после СВО

Военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко не разделяет мнения о том, что Россия должна забрать себе только те регионы Украины, "где к ней хорошо относятся", а те, где её не любят, пусть отойдут Польше. По его словам, есть большое количество факторов военно-технического характера, которые подсказывают, что надо двигаться дальше. Например, дальности полёта современных ракет.

"Ракеты, которыми сейчас американцы заменяют свои ATACMS, имеют дальность 800 километров. Поэтому лишние 200–300 километров на запад — для нас вообще не лишние", — заявил военкор "Царьграда".