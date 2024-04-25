Военкор раскрыл, где в идеале должны заканчиваться границы России после СВО
Военкор Шлепченко: Лишние 300 километров на Запад — для нас не лишние
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Военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко не разделяет мнения о том, что Россия должна забрать себе только те регионы Украины, "где к ней хорошо относятся", а те, где её не любят, пусть отойдут Польше. По его словам, есть большое количество факторов военно-технического характера, которые подсказывают, что надо двигаться дальше. Например, дальности полёта современных ракет.
"Ракеты, которыми сейчас американцы заменяют свои ATACMS, имеют дальность 800 километров. Поэтому лишние 200–300 километров на запад — для нас вообще не лишние", — заявил военкор "Царьграда".
По его словам, украинское население, желающее стать европейцами, нужно погрузить в поезда и отправить в Польшу, а вот их территория жизненно необходима России для обеспечения своей безопасности. Если на землях бывшей Украины противник развернёт ракетные комплексы, которые могут нести ядерные боеголовки, это будет серьёзной угрозой для европейской части нашей страны, уверен военкор.
Ранее Госдепартамент США подтвердил, что тайно поставлял ВСУ ракеты ATACMS по прямому поручению президента Джо Байдена. В МИД РФ уверены, что Вашингтон вынашивает хитрый план по усилению киевского режима под прикрытием "мирного саммита" в Швейцарии, намеченного на июнь. А в Госдуме РФ предупредили Киев, что поставки указанного вооружения приведут к уничтожению Украины. В Кремле также оценили законность решения США исподтишка поставить Украине ATACMS.