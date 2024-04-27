Запад будет требовать успехов от Киева до выборов президента США, пишут СМИ

От Украины потребуют новых успехов на поле боя, чтобы оправдать выделение очередной военной помощи в преддверии выборов президента США. Об этом пишет The Financial Times. Однако, считает издание, очередные поставки оружия помогут разве что замедлить наступление ВС России, но не остановить его.

Кроме того, ВСУ понадобится время, чтобы восстановиться после неудачного начала года. Всё это — на фоне проблем в командовании и восполнении потерь новым личным составом. Автор считает, что Украине необходимо бережно относиться к новым поставкам, так как дальнейшая судьба поддержки туманна.