США требовали от Украины решить проблемы с мобилизацией, пишут СМИ

Американские чиновники давили на Украину, чтобы она решила проблемы с мобилизацией, пишет The New York Times. Те же беседы они вели с законодателями, долго не принимавшими решение о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву.

"Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — говорится в материале.