США требовали от Украины решить проблемы с мобилизацией, пишут СМИ
NYT: США давили на Украину, требуя решить проблемы с мобилизацией
Американские чиновники давили на Украину, чтобы она решила проблемы с мобилизацией, пишет The New York Times. Те же беседы они вели с законодателями, долго не принимавшими решение о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву.
"Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — говорится в материале.
Газета указала на заявление заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в ходе недавнего визита в столицу Незалежной. Он назвал усилия по мобилизации столь же важными для стабилизации фронта, сколь и поставки артиллерии. По его словам, Киеву необходимо гарантировать, что он имеет достаточное количество людей для борьбы.
Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал скандальный закон, фактически ужесточающий мобилизацию. В частности, теперь все военнообязанные должны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК. По данным СМИ, принятие документа было обязательным условием для продолжения военной поддержки со стороны НАТО.
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