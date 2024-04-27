Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 12:47

США требовали от Украины решить проблемы с мобилизацией, пишут СМИ

NYT: США давили на Украину, требуя решить проблемы с мобилизацией

Американские чиновники давили на Украину, чтобы она решила проблемы с мобилизацией, пишет The New York Times. Те же беседы они вели с законодателями, долго не принимавшими решение о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву.

"Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — говорится в материале.

Газета указала на заявление заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в ходе недавнего визита в столицу Незалежной. Он назвал усилия по мобилизации столь же важными для стабилизации фронта, сколь и поставки артиллерии. По его словам, Киеву необходимо гарантировать, что он имеет достаточное количество людей для борьбы.

Новобранец умер от эпилепсии в день мобилизации на глазах у офицера ВСУ
Новобранец умер от эпилепсии в день мобилизации на глазах у офицера ВСУ

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал скандальный закон, фактически ужесточающий мобилизацию. В частности, теперь все военнообязанные должны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК. По данным СМИ, принятие документа было обязательным условием для продолжения военной поддержки со стороны НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров