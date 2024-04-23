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23 апреля, 12:19

Новобранец умер от эпилепсии в день мобилизации на глазах у офицера ВСУ

На Украине мобилизованный умер от приступа эпилепсии по пути в учебный центр

Военнообязанный с Украины скончался по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии. В Закарпатском областном военкомате сообщили о начале служебной проверки.

"По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели. По данному факту назначена служебная проверка", — уточнили в военкомате.

Прокуратура со своей стороны уточнила, что боец умер во Львовской области по дороге в Закарпатье. Он прошёл медкомиссию и был мобилизован. По факту трагедии открыли уголовное производство по превышению военным служебным лицом власти или служебных полномочий. В чатах автомобилистов, которые пишут о патрулях полиции, утверждают, что новобранец работал экспедитором грузовика и его сняли с фуры в селе Нижние Ворота (Закарпатская область).

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Видимо, эпилепсия не является уважительной причиной для украинского руководства, чтобы освободить человека от службы в армии. Ранее произошёл похожий случай, когда на Украине мобилизовали инвалида, который скончался в первый же день службы. Он страдал эпилепсией, но специалисты в военкомате увидели его огромный потенциал как бойца ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Владимир Озеров
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