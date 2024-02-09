Мобилизованный инвалид умер в первый же день службы на Украине

На Украине мобилизованный инвалид умер в первый день службы. Он страдал эпилепсией, но военкомат признал его годным. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.

"Обнаружил информацию о мобилизации ТЦК (украинский военкомат. — Прим. Life.ru) Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы", — написал он в телеграм-канале в пятницу, 9 февраля.