Мобилизованный инвалид умер в первый же день службы на Украине
Омбудсмен Лубинец: На Украине мобилизованный инвалид умер в первый день службы
На Украине мобилизованный инвалид умер в первый день службы. Он страдал эпилепсией, но военкомат признал его годным. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.
"Обнаружил информацию о мобилизации ТЦК (украинский военкомат. — Прим. Life.ru) Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы", — написал он в телеграм-канале в пятницу, 9 февраля.
Омбудсмен призвал прокуратуру расследовать случившееся и обратился в органы военного командования, чтобы не допустить впредь "подобных правонарушений". Как сообщал Life.ru, Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это уже десятое продление.
Напомним, Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. 31 января 2024 года в Раду был внесён новый проект, включающий выдачу электронных повесток. При этом в парламенте заявили, что данная инициатива нарушает конституцию. 7 февраля Рада в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации.
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