Российский дрон заставил бойца ВСУ сдаться в плен: "Пацаны, вы все умрёте!"

Украинский военнопленный Евгений Погребняк рассказал, что добровольно сложил оружие и сдался российским военным после прочтения записки, скинутой беспилотником. Он призвал товарищей последовать его примеру.

"Я увидел, что дрон скинул записку. Я её взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон РФ. И я пошёл за ним и сдался в плен", — рассказал Погребняк в видео Минобороны РФ.

Военный также раскритиковал командование ВСУ, которое отправило его с сослуживцами на "верную смерть" в лесополосу Урожайного в ДНР. Позиции украинской армии здесь постоянно обстреливаются, объяснил он. Пленного российские военные встретили по-человечески: дали попить, поесть, сигарет покурить. Погребняк обратился к бойцам ВСУ со словами: "Пацаны, не за что гибнуть, не за что воевать. Сдавайтесь — будете жить. В противном случае вы все умрёте!"