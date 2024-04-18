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18 апреля, 07:30

Российский дрон заставил бойца ВСУ сдаться в плен: "Пацаны, вы все умрёте!"

Украинский военнопленный Погребняк сложил оружие после прочтения записки с дрона

Украинский военнопленный Евгений Погребняк рассказал, что добровольно сложил оружие и сдался российским военным после прочтения записки, скинутой беспилотником. Он призвал товарищей последовать его примеру.

"Я увидел, что дрон скинул записку. Я её взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон РФ. И я пошёл за ним и сдался в плен", рассказал Погребняк в видео Минобороны РФ.

Военный также раскритиковал командование ВСУ, которое отправило его с сослуживцами на "верную смерть" в лесополосу Урожайного в ДНР. Позиции украинской армии здесь постоянно обстреливаются, объяснил он. Пленного российские военные встретили по-человечески: дали попить, поесть, сигарет покурить. Погребняк обратился к бойцам ВСУ со словами: "Пацаны, не за что гибнуть, не за что воевать. Сдавайтесь — будете жить. В противном случае вы все умрёте!"

Видео с прицела: Российские десантники показали ликвидацию группы снайперов ВСУ и сдачу их подкрепления в плен
Видео с прицела: Российские десантники показали ликвидацию группы снайперов ВСУ и сдачу их подкрепления в плен

А ранее первая украинская пленная женщина-боец рассказала, как её бросили умирать сослуживцы. Бой происходил под Крынками, в результате чего она получила ранения. Женщина пыталась запросить эвакуацию у своих, но получила отказ. Тогда пострадавшую спасли российские военные.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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