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17 апреля, 05:43

Видео с прицела: Российские десантники показали ликвидацию группы снайперов ВСУ и сдачу их подкрепления в плен

Уссурийские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артёмовском направлении

Десантники из Уссурийска в составе снайперского отряда ликвидировали группу снайперов ВСУ на Артёмовском участке фронта в ДНР и пленили четверых бойцов, которые прибыли к противнику на помощь в качестве подкрепления. Об этом сообщили в Минобороны России.

Снайперское подразделение уссурийских десантников уничтожает снайперов ВСУ и берёт в плен четверых украинских военнослужащих. Видео © Министерство обороны России

"Одна из самых результативных снайперских групп Российской армии — десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады — в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ", сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Информация об активности украинского снайпера в районе поступила бойцам от разведчиков, после чего снайперская группа выдвинулась в обозначенный сектор. Снайперскую пару противника с группой прикрытия из семерых военнослужащих удалось заметить только на пятые сутки наблюдений. Итог снайперской дуэли оказался не в пользу украинских бойцов — десантники ВС РФ ликвидировали опытного снайпера, служившего в одном из специальных подразделений ВСУ, и его группу прикрытия.

После этого противник направил к месту событий ещё одну группу из четверых человек, которая должна была помочь товарищам с эвакуацией. Все они попали в засаду российской снайперской пары с группой прикрытия и сдались в плен в полном составе.

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Ранее в пророссийском подпольном движении сообщили о том, что российским военным удалось поразить ж/д мост в Одесской области, который использовался украинскими войсками для перевозки грузов военного назначения. Теперь ВСУ вынуждены использовать для этой цели мост близ села Кучургана в Раздельнянском районе региона.

Обложка ©

Министерство обороны России

Юрий Лысенко
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