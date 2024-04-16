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16 апреля, 15:37

Российские военные поразили ж/д мост под Одессой

Подполье: Ж/д мост под Одессой поражён ВС РФ, ВСУ используют другие пути

Российские военные поразили железнодорожный мост под Одессой, который ВСУ использовали для перевозки военных грузов, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. Он отметил, что теперь противнику приходится использовать мост возле села Кучурган в Раздельнянском районе Одесской области.

"Под Одессой ж/д мост поразили. Теперь, похоже, гонят через тот, что восстановили возле Кучурган. Сегодня за два часа через Бендеры прошло три состава с юга", — написал Лебедев.

Он также добавил, что в ближайшее время российская разведка узнает, откуда и куда отправлялись составы, а также что на них перевозили.

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Ранее Life.ru сообщал, что расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Южной группировки войск ликвидировал в Курахове ДНР стратегически важный для ВСУ железнодорожный мост. Кроме того, российские бойцы поразили склад с боеприпасами ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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