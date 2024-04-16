Российские военные поразили ж/д мост под Одессой

Российские военные поразили железнодорожный мост под Одессой, который ВСУ использовали для перевозки военных грузов, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. Он отметил, что теперь противнику приходится использовать мост возле села Кучурган в Раздельнянском районе Одесской области.

"Под Одессой ж/д мост поразили. Теперь, похоже, гонят через тот, что восстановили возле Кучурган. Сегодня за два часа через Бендеры прошло три состава с юга", — написал Лебедев.

Он также добавил, что в ближайшее время российская разведка узнает, откуда и куда отправлялись составы, а также что на них перевозили.