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16 апреля, 09:25

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на границе с Белгородом под эффектную музыку

МО показало видео уничтожения "Ураганом" позиций ВСУ на границе с Белгородом

Министерство обороны России показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Пресс-служба ведомства опубликовала видео с уничтожением позиций Вооружённых сил Украины на границе с Белгородской областью.

МО показало видео уничтожения "Ураганом" позиций ВСУ на границе с Белгородом. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчёты РСЗО "Ураган" уничтожили позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что накануне на Херсонском направлении подразделения группировки российских войск "Днепр" разгромили 65-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Работина. Кроме того, российские военные уничтожили девять лодок противника с 20 военными на правом берегу Днепра.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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