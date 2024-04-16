Российские военные уничтожили позиции ВСУ на границе с Белгородом под эффектную музыку

Министерство обороны России показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Пресс-служба ведомства опубликовала видео с уничтожением позиций Вооружённых сил Украины на границе с Белгородской областью.

"Расчёты РСЗО "Ураган" уничтожили позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что накануне на Херсонском направлении подразделения группировки российских войск "Днепр" разгромили 65-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Работина. Кроме того, российские военные уничтожили девять лодок противника с 20 военными на правом берегу Днепра.