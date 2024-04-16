Десант ВСУ на девяти лодках разгромлен на правом берегу Днепра

В минувшие сутки на Херсонском направлении подразделения группировки российских войск "Днепр" разгромили 65-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Работина и уничтожили девять лодок противника с 20 военными на правом берегу Днепра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В частности, ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из т.н. 35-й и 37-й бригад морской пехоты", — рассказал глава региона.

Группировка войск "Днепр" за сутки подавила и сбила над областью 83 беспилотника Вооружённых сил Украины, а также уничтожила две единицы автомобильной техники, девять орудий и миномётов противника. Потери украинской стороны составили порядка 60 бойцов.