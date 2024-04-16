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16 апреля, 07:36

Десант ВСУ на девяти лодках разгромлен на правом берегу Днепра

Сальдо: Войска РФ уничтожили 9 лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра

Удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Обложка © Минобороны РФ

Удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Обложка © Минобороны РФ

В минувшие сутки на Херсонском направлении подразделения группировки российских войск "Днепр" разгромили 65-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Работина и уничтожили девять лодок противника с 20 военными на правом берегу Днепра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В частности, ночью был нанесён удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из т.н. 35-й и 37-й бригад морской пехоты", рассказал глава региона.

Группировка войск "Днепр" за сутки подавила и сбила над областью 83 беспилотника Вооружённых сил Украины, а также уничтожила две единицы автомобильной техники, девять орудий и миномётов противника. Потери украинской стороны составили порядка 60 бойцов.

Минобороны показало, как лодка ВСУ ушла на дно Днепра после удара российского FPV-дрона
Минобороны показало, как лодка ВСУ ушла на дно Днепра после удара российского FPV-дрона

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр. Минобороны опубликовало видео ликвидации вражеского десанта. Российские солдаты разгромили его с помощью FPV-дронов.

Андрей Бражников
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