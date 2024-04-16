Везли военных и оружие: Под Херсоном уничтожили карету скорой, которую ВСУ использовали "втёмную"
Сальдо: В Херсонской области уничтожили скорую, перевозившую военных ВСУ
Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую миномётный расчёт с вооружением и группу операторов FPV-дронов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Кадры уничтожения кареты скорой помощи, которую ВСУ использовали для перевозки миномётного расчёта с вооружением. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
"После передачи координат ложная скорая огнём артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — проинформировал он.
Сальдо напомнил, что наша разведка неоднократно документировала факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи для перевозки солдат и вооружения в зоне боевых действий. В марте дрон снял, как украинские военные перевозят "кочующий миномёт", из которого обстреливают мирные населённые пункты левобережья Днепра, на машине скорой помощи. Беспилотник отследил весь путь транспортного средства и задокументировал момент выгрузки оружия. Сальдо напомнил, что все эти факты являются военными преступлениями, за которые киевский режим непременно ждёт расплата.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинский дрон сбросил бомбу на машину с гражданскими в курском селе. Среди погибших — двое детей. А до этого в Херсонской области ВСУ атаковали "газель" с продуктами, убив двух гражданских. Удар украинского БПЛА пришёлся по водительской двери автомобиля, взрыв разворотил дверь и убил шофёра. Атака была совершена днём, когда определить гражданскую принадлежность "газели" не составляло труда. При этом пассажиру удалось чудом выжить после удара — он успел отползти в сторону и перетянуть жгутом раненую ногу. Однако бойцы ВСУ решили не оставлять выживших и добили его вторым беспилотником.