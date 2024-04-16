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16 апреля, 15:48

Везли военных и оружие: Под Херсоном уничтожили карету скорой, которую ВСУ использовали "втёмную"

Сальдо: В Херсонской области уничтожили скорую, перевозившую военных ВСУ

Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую миномётный расчёт с вооружением и группу операторов FPV-дронов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кадры уничтожения кареты скорой помощи, которую ВСУ использовали для перевозки миномётного расчёта с вооружением. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"После передачи координат ложная скорая огнём артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — проинформировал он.

Сальдо напомнил, что наша разведка неоднократно документировала факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи для перевозки солдат и вооружения в зоне боевых действий. В марте дрон снял, как украинские военные перевозят "кочующий миномёт", из которого обстреливают мирные населённые пункты левобережья Днепра, на машине скорой помощи. Беспилотник отследил весь путь транспортного средства и задокументировал момент выгрузки оружия. Сальдо напомнил, что все эти факты являются военными преступлениями, за которые киевский режим непременно ждёт расплата.

Коптер снял, как бойцы ВСУ выгружают "кочующий миномёт" из автомобиля скорой помощи
Коптер снял, как бойцы ВСУ выгружают "кочующий миномёт" из автомобиля скорой помощи

Ранее Life.ru рассказывал, как украинский дрон сбросил бомбу на машину с гражданскими в курском селе. Среди погибших — двое детей. А до этого в Херсонской области ВСУ атаковали "газель" с продуктами, убив двух гражданских. Удар украинского БПЛА пришёлся по водительской двери автомобиля, взрыв разворотил дверь и убил шофёра. Атака была совершена днём, когда определить гражданскую принадлежность "газели" не составляло труда. При этом пассажиру удалось чудом выжить после удара — он успел отползти в сторону и перетянуть жгутом раненую ногу. Однако бойцы ВСУ решили не оставлять выживших и добили его вторым беспилотником.

Обложка ©

Telegram / Владимир Сальдо

Марина Калегина
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