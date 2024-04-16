Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую миномётный расчёт с вооружением и группу операторов FPV-дронов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кадры уничтожения кареты скорой помощи, которую ВСУ использовали для перевозки миномётного расчёта с вооружением. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"После передачи координат ложная скорая огнём артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — проинформировал он.

Сальдо напомнил, что наша разведка неоднократно документировала факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи для перевозки солдат и вооружения в зоне боевых действий. В марте дрон снял, как украинские военные перевозят "кочующий миномёт", из которого обстреливают мирные населённые пункты левобережья Днепра, на машине скорой помощи. Беспилотник отследил весь путь транспортного средства и задокументировал момент выгрузки оружия. Сальдо напомнил, что все эти факты являются военными преступлениями, за которые киевский режим непременно ждёт расплата.