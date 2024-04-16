Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее украинские СМИ рассказывали, что документ содержит несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными, которые в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Нарушение нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций, например лишения прав на вождение авто.

Также военнообязанные будут должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.