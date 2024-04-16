Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.
Ранее украинские СМИ рассказывали, что документ содержит несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными, которые в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Нарушение нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций, например лишения прав на вождение авто.
Также военнообязанные будут должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
Как сообщал Life.ru, на фоне грядущего ужесточения закона о мобилизации граждане Украины за рубежом бросились получать загранпаспорта. Дело в том, что, согласно закону, загранники украинцам больше не будут выдавать без военного билета, поэтому люди массово пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как изменения вступят в силу.