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16 апреля, 12:44

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее украинские СМИ рассказывали, что документ содержит несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными, которые в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Нарушение нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций, например лишения прав на вождение авто.

Также военнообязанные будут должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.

Киев приготовил подлянку гражданам, пытающимся получить загранпаспорта за рубежом
Киев приготовил подлянку гражданам, пытающимся получить загранпаспорта за рубежом

Как сообщал Life.ru, на фоне грядущего ужесточения закона о мобилизации граждане Украины за рубежом бросились получать загранпаспорта. Дело в том, что, согласно закону, загранники украинцам больше не будут выдавать без военного билета, поэтому люди массово пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как изменения вступят в силу.

Александра Вишнякова
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