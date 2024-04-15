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15 апреля, 18:12

Киев приготовил подлянку гражданам, пытающимся получить загранпаспорта за рубежом

Украинцы за рубежом смогут получать паспорта только по онлайн-записи

Граждане Украины смогут оформлять паспорта за границей только по предварительной онлайн-записи. Об этом сообщает местное агентство "УНИАН".

Видео очередей украинцев за загранпаспортами в Варшаве и Праге. Видео © Telegram / "Политика страны"

Уточняется, что нововведения относятся ко всем подразделениям в Польше, Германии, Испании, Чехии, Италии, Словакии и Турции. Запись в электронную очередь осуществляется на официальном портале ГП "Документ".

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Ранее Life.ru писал, что граждане Украины за рубежом бросились получать загранпаспорта из-за закона об ужесточении мобилизации. Согласно проекту, документы украинцам больше не будут выдавать без военного билета, поэтому люди массово пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как изменения вступят в силу. На днях законопроект во втором чтении одобрила Верховная рада, ожидается, что Владимир Зеленский подпишет его в течение двух недель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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