Киев приготовил подлянку гражданам, пытающимся получить загранпаспорта за рубежом
Украинцы за рубежом смогут получать паспорта только по онлайн-записи
Граждане Украины смогут оформлять паспорта за границей только по предварительной онлайн-записи. Об этом сообщает местное агентство "УНИАН".
Видео очередей украинцев за загранпаспортами в Варшаве и Праге. Видео © Telegram / "Политика страны"
Уточняется, что нововведения относятся ко всем подразделениям в Польше, Германии, Испании, Чехии, Италии, Словакии и Турции. Запись в электронную очередь осуществляется на официальном портале ГП "Документ".
Ранее Life.ru писал, что граждане Украины за рубежом бросились получать загранпаспорта из-за закона об ужесточении мобилизации. Согласно проекту, документы украинцам больше не будут выдавать без военного билета, поэтому люди массово пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как изменения вступят в силу. На днях законопроект во втором чтении одобрила Верховная рада, ожидается, что Владимир Зеленский подпишет его в течение двух недель.
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