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14 апреля, 11:13

В Раде раскрыли, когда Зеленский утвердит ужесточающий законопроект о мобилизации

Депутат Корниенко: Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель

Владимир Зеленский может подписать новый закон об ужесточении правил мобилизации в течение двух недель. Такое заявление сделал вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, в парламент не было внесено никаких постановлений, которые могли бы остановить дальнейшее продвижение нового законопроекта.

"Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись [Зеленскому]. У [главы киевского режима] будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", — приводит украинское издание "Главком" слова депутата.

После того как спикер парламента Руслан Стефанчук подпишет документ, он будет направлен на подпись Зеленскому. Корниенко добавил, что часть норм вступит в силу сразу после публикации закона. Другие же предписания станут обязательными к исполнению через месяц, пояснил депутат.

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Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Ранее Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А также там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новый закон о мобилизации окончательно превратит граждан в крепостных.

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Дарья Нарыкова
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