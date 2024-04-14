В Раде раскрыли, когда Зеленский утвердит ужесточающий законопроект о мобилизации

Владимир Зеленский может подписать новый закон об ужесточении правил мобилизации в течение двух недель. Такое заявление сделал вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, в парламент не было внесено никаких постановлений, которые могли бы остановить дальнейшее продвижение нового законопроекта.

"Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись [Зеленскому]. У [главы киевского режима] будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", — приводит украинское издание "Главком" слова депутата.