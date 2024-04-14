В Раде раскрыли, когда Зеленский утвердит ужесточающий законопроект о мобилизации
Депутат Корниенко: Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недель
Владимир Зеленский может подписать новый закон об ужесточении правил мобилизации в течение двух недель. Такое заявление сделал вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, в парламент не было внесено никаких постановлений, которые могли бы остановить дальнейшее продвижение нового законопроекта.
"Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись [Зеленскому]. У [главы киевского режима] будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", — приводит украинское издание "Главком" слова депутата.
После того как спикер парламента Руслан Стефанчук подпишет документ, он будет направлен на подпись Зеленскому. Корниенко добавил, что часть норм вступит в силу сразу после публикации закона. Другие же предписания станут обязательными к исполнению через месяц, пояснил депутат.
Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Ранее Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А также там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что новый закон о мобилизации окончательно превратит граждан в крепостных.
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