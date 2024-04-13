"Нельзя играть жизнями": Экс-соратник предупредил Зеленского о приговоре из-за скандального закона

"После голосования за "мобилизационный" законопроект украинский народ станет для Зеленского и депутатов власти не оппонентом, а приговором. Потому что жизнь народа — это не игра в Чапаева. Нельзя играть жизнями украинцев", — написал нардеп в телеграм-канале.

Он также поинтересовался у депутатов от правящей партии "Слуга народа", смогут ли они посмотреть в глаза военнослужащим, которых посещали на фронте, после того, как убрали из законопроекта пункт о демобилизации и ротации. По словам Разумкова, Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки действительно потратил много времени в работе над проектом закона о мобилизации, "пока её, как всегда, не сломал офис Зеленского". В связи с этим он призвал украинский парламент работать во благо народа, а не давить "зелёную кнопку" по команде власти.