"Нельзя играть жизнями": Экс-соратник предупредил Зеленского о приговоре из-за скандального закона
Нардеп Разумков: Закон по мобилизации может стать приговором для Зеленского
Украинцы сами вынесут приговор Владимиру Зеленскому и его сторонникам после голосования по законопроекту об ужесточении мобилизации. Таким мнением поделился депутат Верховной рады, бывший её председатель и экс-лидер правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"После голосования за "мобилизационный" законопроект украинский народ станет для Зеленского и депутатов власти не оппонентом, а приговором. Потому что жизнь народа — это не игра в Чапаева. Нельзя играть жизнями украинцев", — написал нардеп в телеграм-канале.
Он также поинтересовался у депутатов от правящей партии "Слуга народа", смогут ли они посмотреть в глаза военнослужащим, которых посещали на фронте, после того, как убрали из законопроекта пункт о демобилизации и ротации. По словам Разумкова, Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки действительно потратил много времени в работе над проектом закона о мобилизации, "пока её, как всегда, не сломал офис Зеленского". В связи с этим он призвал украинский парламент работать во благо народа, а не давить "зелёную кнопку" по команде власти.
Как сообщал Life.ru, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Нарушение правил может привести к приводам в полицию и другим санкциям. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Более того, там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля.
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