"Он знал, на что шёл": Экс-замглавы Минобороны Украины довела до слёз жену бойца ВСУ
Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр довела до слёз жену бойца ВСУ
Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику нового законопроекта о мобилизации довела до слёз жену военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на эфир телеканала "Перший".
В студии разгорелась жаркая дискуссия насчёт необходимости демобилизации для украинских бойцов. За увольнение в запас выступила одна из гостей студии — депутат Верховной рады Инна Совсун, муж которой сейчас несёт службу в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения.
"Когда он шёл [воевать], он же знал, на что шёл, знал норму конституции, что демобилизация невозможна заблаговременно, до завершения военного положения. Он знал, что демобилизовать не могут, пока действует военное положение. Ну все это знали!" — заявила Маляр в ответ на слова Совсун о необходимости демобилизации.
По ходу обсуждений экс-замминистра обороны Незалежной постоянно перебивала жену военнослужащего, из-за чего та в какой-то момент расплакалась. В итоге ведущим пришлось вмешаться в перепалку и сделать замечание Маляр за её цинизм.
Ранее сообщалось, что Верховная рада убрала положения о демобилизации из финальной версии закона об ужесточении мобилизации на Украине. Речь идёт о пункте, предусматривающем увольнение бойцов ВСУ спустя 36 месяцев службы только после решения Верховного главнокомандующего. Напомним, тем временем на Украине во втором чтении приняли законопроект об ужесточении мобилизации. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства, а нарушение правил может грозить, в частности, реальными проблемами с полицией. Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, документ превращает украинцев в крепостных.
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