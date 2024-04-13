"Он знал, на что шёл": Экс-замглавы Минобороны Украины довела до слёз жену бойца ВСУ

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику нового законопроекта о мобилизации довела до слёз жену военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на эфир телеканала "Перший".

В студии разгорелась жаркая дискуссия насчёт необходимости демобилизации для украинских бойцов. За увольнение в запас выступила одна из гостей студии — депутат Верховной рады Инна Совсун, муж которой сейчас несёт службу в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения.

"Когда он шёл [воевать], он же знал, на что шёл, знал норму конституции, что демобилизация невозможна заблаговременно, до завершения военного положения. Он знал, что демобилизовать не могут, пока действует военное положение. Ну все это знали!" — заявила Маляр в ответ на слова Совсун о необходимости демобилизации.