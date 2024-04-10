Из законопроекта о мобилизации на Украине исключили важный пункт

На Украине комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны по просьбе правительства исключил положения о демобилизации и проведении ротации военнослужащих из законопроекта о новых правилах мобилизации. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в комитете.

Речь идёт о пункте, предусматривающем увольнение военных спустя 36 месяцев службы только после решения верховного главнокомандующего. Законопроект был одобрен Радой 7 февраля в первом чтении. А ко второму было подано свыше четырёх тысяч правок, которые профильный комитет рассматривал до 29 марта. Как именно сейчас выглядит текст документа, неизвестно.