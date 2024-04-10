Из законопроекта о мобилизации на Украине исключили важный пункт
В Раде убрали положение о демобилизации военных из законопроекта о мобилизации
На Украине комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны по просьбе правительства исключил положения о демобилизации и проведении ротации военнослужащих из законопроекта о новых правилах мобилизации. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в комитете.
Речь идёт о пункте, предусматривающем увольнение военных спустя 36 месяцев службы только после решения верховного главнокомандующего. Законопроект был одобрен Радой 7 февраля в первом чтении. А ко второму было подано свыше четырёх тысяч правок, которые профильный комитет рассматривал до 29 марта. Как именно сейчас выглядит текст документа, неизвестно.
О том, чтобы исключить эти вопросы из документа, позаботился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отправивший соответствующее письмо министру обороны Рустему Умерову. В тексте указано, что отдельные положения законопроекта нужно детальнее проанализировать, тогда как проблемы демобилизации и ротации можно нормировать через рассмотрение другого законопроекта.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Рада в первом чтении приняла его ещё весной прошлого года, а Зеленский сейчас, как пишут украинские СМИ, внезапно вспомнил о нём, так как не уверен, что парламент в ближайшее время сможет одобрить документ во втором чтении. Тем временем число уклонистов на Украине только растёт и может достигать миллиона человек. Мужчины призывного возраста прибегают к различным методам, чтобы не идти на фронт, и порой к самым крайним. Так, недавно доставленный в военкомат мужчина покончил с собой.
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