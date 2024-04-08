Комитет Рады поддержал законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ

По данным Бужанского, мобилизации будут подлежать все заключённые, за исключением тех, кто сидит по тяжкой статье. В частности, речь идёт об убийцах, насильниках, педофилах, а также о тех, кто совершил преступление против основ нацбезопасности Незалежной. Мобилизацию предлагается проводить в добровольном порядке: осуждённые должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию. После зачисления в ряды ВСУ они могут рассчитывать на статус условно освобождённых.