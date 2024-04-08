Комитет Рады поддержал законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ
Нардеп Бужанский: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации заключённых в ВСУ
Члены комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады рекомендовали украинскому парламенту разрешить мобилизовать заключённых в ВСУ. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский.
"Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект, разрешающий мобилизацию осуждённых", — написал он в телеграм-канале.
По данным Бужанского, мобилизации будут подлежать все заключённые, за исключением тех, кто сидит по тяжкой статье. В частности, речь идёт об убийцах, насильниках, педофилах, а также о тех, кто совершил преступление против основ нацбезопасности Незалежной. Мобилизацию предлагается проводить в добровольном порядке: осуждённые должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию. После зачисления в ряды ВСУ они могут рассчитывать на статус условно освобождённых.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка. По данным украинских СМИ, парня, который является круглым сиротой и живёт с бабушкой в селе Приозёрном, избивали и издевались над ним. После огласки истории на сотрудников военкомата завели уголовное дело.
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