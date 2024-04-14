Тысячи украинских мужчин подвергли свою жизнь смертельной опасности, переплывая приграничные реки на западе страны. Как пишет газета The New York Times, таким образом они хотели скрыться в Румынии и избежать мобилизации у себя на родине.

В материале говорится о том, что тысячи украинских граждан призывного возраста предпочли рискнуть своими жизнями, лишь бы не оправляться на поле боя в качестве солдата. По данным румынских властей, с февраля 2022 года через приграничную "реку смерти" Тису в Румынию сбежало более шести тысяч мужчин. В то же время 22 человека не смогли перебраться — их обнаружили мёртвыми. В издании при этом подчёркивают, что точное число погибших может быть больше.

Помимо того, журналисты предположили, почему это так происходит, отмечая "острую нехватку военных" для киевского режима. В статье сравнивают призыв в Вооружённые силы Украины с "билетом на фронт в один конец", учитывая уровень потерь в украинских войсках.