"Река смерти": Украинцы предпочли спасаться от мобилизации вплавь, но удаётся это не всем
NYT: Украинцы призывного возраста пытаются вплавь покинуть страну, но гибнут
Тысячи украинских мужчин подвергли свою жизнь смертельной опасности, переплывая приграничные реки на западе страны. Как пишет газета The New York Times, таким образом они хотели скрыться в Румынии и избежать мобилизации у себя на родине.
В материале говорится о том, что тысячи украинских граждан призывного возраста предпочли рискнуть своими жизнями, лишь бы не оправляться на поле боя в качестве солдата. По данным румынских властей, с февраля 2022 года через приграничную "реку смерти" Тису в Румынию сбежало более шести тысяч мужчин. В то же время 22 человека не смогли перебраться — их обнаружили мёртвыми. В издании при этом подчёркивают, что точное число погибших может быть больше.
Помимо того, журналисты предположили, почему это так происходит, отмечая "острую нехватку военных" для киевского режима. В статье сравнивают призыв в Вооружённые силы Украины с "билетом на фронт в один конец", учитывая уровень потерь в украинских войсках.
Ранее Life.ru писал, что украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. Как сообщала в середине марта текущего года Государственная пограничная служба Незалежной, 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели.
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