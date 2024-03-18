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18 марта, 14:13

33-летний украинец сбежал в Румынию ценой своей жизни

Сбежавший от мобилизации украинец утонул в Тисе при попытке попасть в Румынию

Украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели, сообщила Государственная пограничная служба Незалежной в своём Telegram-канале.

Сбежавший от мобилизации украинец утонул в Тисе. Видео © Государственная пограничная служба Украины

"В Тисе обнаружили тело мужчины. Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", уточнили в ведомстве.

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Ранее Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая. В социальных сетях размещено много роликов, на которых люди убегают от мобилизации. Одно из таких видео попалось Илону Маску. Предприниматель настолько был удивлён, что прокомментировал публикацию вопросом: "Сколько ещё должно умереть?"

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Государственная пограничная служба Украины

Каринэ Гевондян
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