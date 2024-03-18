33-летний украинец сбежал в Румынию ценой своей жизни
Сбежавший от мобилизации украинец утонул в Тисе при попытке попасть в Румынию
Украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели, сообщила Государственная пограничная служба Незалежной в своём Telegram-канале.
Сбежавший от мобилизации украинец утонул в Тисе. Видео © Государственная пограничная служба Украины
"В Тисе обнаружили тело мужчины. Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", — уточнили в ведомстве.
Ранее Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая. В социальных сетях размещено много роликов, на которых люди убегают от мобилизации. Одно из таких видео попалось Илону Маску. Предприниматель настолько был удивлён, что прокомментировал публикацию вопросом: "Сколько ещё должно умереть?"
Государственная пограничная служба Украины