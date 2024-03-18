33-летний украинец сбежал в Румынию ценой своей жизни

Украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели, сообщила Государственная пограничная служба Незалежной в своём Telegram-канале.

Сбежавший от мобилизации украинец утонул в Тисе. Видео © Государственная пограничная служба Украины

"В Тисе обнаружили тело мужчины. Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", — уточнили в ведомстве.