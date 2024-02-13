На Украине сочли осуждённых условно уклонистов подлежащими мобилизации

Получившие условные сроки за уклонение от мобилизации на Украине тем не менее подлежат призыву. Об этом заявил первый замглавы Нацполиции страны Максим Цуцкиридзе.

"Они и впредь подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок", — приводит слова Цуцкиридзе издание "Цензор".

Высокопоставленный украинский полицейский отметил, что досудебное расследование или подозрение не могут быть основанием для отказа от службы. По его словам, всё зависит от меры пресечения. Сейчас в стране расследуется порядка 9,5 тысячи дел об уклонении от мобилизации.