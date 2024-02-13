Попытка спасти уклонистов от мобилизации обернулась для украинского полицейского уголовкой

Попытка вывезти избегающих мобилизации мужчин в Молдавию завершилась для украинского полицейского проблемами с законом. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело, тогда как уклонисты отделались административкой, сообщило местное издание "Страна.ua".

Схема сержанта МВД была раскрыта на блокпосте в шести километрах от границы. Полицейский хотел проскочить через военных на служебном автомобиле, включив спецсигналы. Однако задумка не увенчалась успехом, всех троих задержали.

"В отношении уклонистов составлены административные протоколы. А в отношении сотрудника полиции открыто уголовное дело. Ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы", — сообщил источник издания.