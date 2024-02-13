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13 февраля, 00:10

Попытка спасти уклонистов от мобилизации обернулась для украинского полицейского уголовкой

СМИ: На Украине полицейский попытался вывезти уклонистов в Молдавию

Попытка вывезти избегающих мобилизации мужчин в Молдавию завершилась для украинского полицейского проблемами с законом. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело, тогда как уклонисты отделались административкой, сообщило местное издание "Страна.ua".

Схема сержанта МВД была раскрыта на блокпосте в шести километрах от границы. Полицейский хотел проскочить через военных на служебном автомобиле, включив спецсигналы. Однако задумка не увенчалась успехом, всех троих задержали.

"В отношении уклонистов составлены административные протоколы. А в отношении сотрудника полиции открыто уголовное дело. Ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы", — сообщил источник издания.

Украинские уклонисты начали использовать зимнюю маскировку, чтобы сбежать из страны
Украинские уклонисты начали использовать зимнюю маскировку, чтобы сбежать из страны

А вот для закарпатских пограничников преследование уклонистов на автомобиле завершилось аварией. Под колёсами машины оказался пешеход.

Обложка ©

ТАСС / Степан Петренко

Илья Пушкарев
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