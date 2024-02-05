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5 февраля, 19:45

В Закарпатье пограничники сбили на дороге пешехода в ходе погони за уклонистами

Украинские пограничники в Закарпатской области сбили пешехода во время погони за уклонистами, двигавшимися в сторону реки Тисы, проходящей через границу с Румынией. Об этом сообщило Западное управление Госпогранслужбы страны в социальных сетях.

Пограничники заявили, что пешеход якобы сам "выпрыгнул перед автомобилем". Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. При этом считается, что потерпевший помогал нелегально переправлять людей за границу.

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Ранее Лайф писал, что сбегающие из украинской армии военнослужащие начали использовать зимние маскировочные костюмы. Недавно в такой одежде задержали двух мужчин. Они объяснили, что приобрели наряды в Интернете. Также стало известно, что украинцы начали скупать специальные маски, чтобы избежать мобилизации.

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Александра Мышляева
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