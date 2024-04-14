Украинцы за рубежом бросились получать загранпаспорта из-за закона о мобилизации
В польской Варшаве и чешской Праге украинцы выстроились в огромные очереди за загранпаспортами из-за ожидаемого принятия закона об ужесточении мобилизации. На днях документ во втором чтении одобрила Верховная рада, ожидается, что Владимир Зеленский подпишет его в течение двух недель.
Кадры очередей украинцев за загранпаспортами в Варшаве и Праге. Видео © Telegram / "Политика страны"
Согласно проекту закона о мобилизации, загранпаспорта украинцам больше не будут выдавать без военного билета. Отсюда и дикий ажиотаж: люди пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как документ официально вступит в силу. На записях, опубликованных в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua", можно увидеть толпу из нескольких десятков человек, состоящую в основном из граждан мужского пола. Все они, очевидно, не желают возвращаться домой, чтобы не стать пушечным мясом и не оказаться в числе погибших, выполняя приказы украинского командования.
Как сообщал Life.ru, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Нарушение правил может привести к приводам в полицию и другим санкциям. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Более того, там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля.
Кадр из видео Telegram / "Политика страны"