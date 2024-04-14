В польской Варшаве и чешской Праге украинцы выстроились в огромные очереди за загранпаспортами из-за ожидаемого принятия закона об ужесточении мобилизации. На днях документ во втором чтении одобрила Верховная рада, ожидается, что Владимир Зеленский подпишет его в течение двух недель.

Согласно проекту закона о мобилизации, загранпаспорта украинцам больше не будут выдавать без военного билета. Отсюда и дикий ажиотаж: люди пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как документ официально вступит в силу. На записях, опубликованных в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua", можно увидеть толпу из нескольких десятков человек, состоящую в основном из граждан мужского пола. Все они, очевидно, не желают возвращаться домой, чтобы не стать пушечным мясом и не оказаться в числе погибших, выполняя приказы украинского командования.