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14 апреля, 16:42

Украинцы за рубежом бросились получать загранпаспорта из-за закона о мобилизации

В польской Варшаве и чешской Праге украинцы выстроились в огромные очереди за загранпаспортами из-за ожидаемого принятия закона об ужесточении мобилизации. На днях документ во втором чтении одобрила Верховная рада, ожидается, что Владимир Зеленский подпишет его в течение двух недель.

Кадры очередей украинцев за загранпаспортами в Варшаве и Праге. Видео © Telegram / "Политика страны"

Согласно проекту закона о мобилизации, загранпаспорта украинцам больше не будут выдавать без военного билета. Отсюда и дикий ажиотаж: люди пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как документ официально вступит в силу. На записях, опубликованных в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua", можно увидеть толпу из нескольких десятков человек, состоящую в основном из граждан мужского пола. Все они, очевидно, не желают возвращаться домой, чтобы не стать пушечным мясом и не оказаться в числе погибших, выполняя приказы украинского командования.

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Как сообщал Life.ru, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства. Нарушение правил может привести к приводам в полицию и другим санкциям. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Кроме того, в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Более того, там хотят забирать в армию ещё и женщин по примеру Израиля.

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Кадр из видео Telegram / "Политика страны"

Наталья Исакова
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