Закон о мобилизации оказался условием для дальнейшей поддержки Киева со стороны НАТО

Принятие на Украине резонансного закона о мобилизации было обязательным условием для продолжения военной поддержки со стороны НАТО. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, поставки оружия имеют смысл только тогда, когда им есть кому пользоваться.

"Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат", — сказал собеседник ТАСС.