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21 апреля, 09:14

Закон о мобилизации оказался условием для дальнейшей поддержки Киева со стороны НАТО

ТАСС: Закон о мобилизации был условием для новых поставок оружия НАТО Украине

Принятие на Украине резонансного закона о мобилизации было обязательным условием для продолжения военной поддержки со стороны НАТО. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, поставки оружия имеют смысл только тогда, когда им есть кому пользоваться.

"Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат", — сказал собеседник ТАСС.

Новый закон о мобилизации на Украине лишит многодетных отцов брони от службы в ВСУ
Новый закон о мобилизации на Украине лишит многодетных отцов брони от службы в ВСУ

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал скандальный закон о мобилизации, ужесточающий правила призыва в ВСУ. В частности, теперь все военнообязанные должны обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в течение 60 дней, а неисполнение грозит проблемами с законом. Более того, в документе, несмотря на обещания украинского руководства, не прописаны сроки демобилизации.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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