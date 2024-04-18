Новый закон о мобилизации на Украине лишит многодетных отцов брони от службы в ВСУ

Закон о мобилизации, который вступит в силу на Украине 18 мая, позволит забирать на службу в ВСУ многодетных отцов, не выплачивающих алименты, лишая их отсрочки от мобилизации. Об этом пишет "Страна.ua".

"Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов. Такая норма заложена в законе о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Отсрочка для родителей трёх и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребёнка в течение трёх месяцев", — сказано в публикации.