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18 апреля, 10:52

Новый закон о мобилизации на Украине лишит многодетных отцов брони от службы в ВСУ

"Страна.ua": На Украине мобилизуют многодетных отцов за неуплату алиментов

Закон о мобилизации, который вступит в силу на Украине 18 мая, позволит забирать на службу в ВСУ многодетных отцов, не выплачивающих алименты, лишая их отсрочки от мобилизации. Об этом пишет "Страна.ua".

"Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов. Такая норма заложена в законе о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Отсрочка для родителей трёх и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребёнка в течение трёх месяцев", сказано в публикации.

По оценке украинского Минюста, такое решение позволит мобилизовать в ВСУ до 20 тысяч мужчин из соответствующей категории граждан Незалежной. Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — украинские военкоматы. — Прим. Life.ru) предоставят доступ к базе данных должников.

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Напомним, 16 апреля Владимиром Зеленским был подписан вызвавший большой резонанс законопроект, ужесточающий мобилизацию в Незалежной. Новый закон предписывает всех украинских военнообязанных обновить данные в ТЦК в течение 60 дней. Всех, кто не выполнит эти условия, могут задержать и ограничить в правах. Стоит отметить, что сроки демобилизации в документе не значатся. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Зеленский такими законами просто добивает украинский народ и уничтожает его права.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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