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17 апреля, 08:41

В США толкают Украину к мобилизации всей нации из-за экзистенциального кризиса

Politico: Украина на грани экзистенциального кризиса, нужна мобилизация нации

Украинские военные в Донецкой области. Фото © ТАСС / AP

Украинские военные в Донецкой области. Фото © ТАСС / AP

Украина столкнулась с экзистенциальным кризисом и неминуемо потерпит поражение в борьбе с Россией, если не объявит мобилизацию всего населения, заявил автор колонки американской газеты Politico Джейми Деттмер. По его мнению, киевские власти сейчас переживают не лучшее время.

"Страна сталкивается с экзистенциальным кризисом... тем не менее очевидно, что (мысль) о новом (военном) призыве не пользуется достаточной общественной поддержкой... В такой экзистенциальной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всей нации", высказался журналист.

Украина в нынешнем виде рискует остаться в прошлом, если ситуация останется прежней, отметил Деттмер. Он считает, что такой масштабный конфликт требует больше вложений от западных лидеров Киеву. Помимо этого, журналист уверен, что "украинцы всех рангов", начиная с солдат, заканчивая министрами, испытывают разочарование и раздражение от текущей ситуации, отчего стали измученными и раздражительными.

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Украинцы за рубежом бросились получать загранпаспорта из-за закона о мобилизации

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ содержит несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными, которые в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК, а нарушение нормы может вызвать принудительный привод полиции и прочих санкций.

Каринэ Гевондян
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