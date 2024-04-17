В США толкают Украину к мобилизации всей нации из-за экзистенциального кризиса

Украина столкнулась с экзистенциальным кризисом и неминуемо потерпит поражение в борьбе с Россией, если не объявит мобилизацию всего населения, заявил автор колонки американской газеты Politico Джейми Деттмер. По его мнению, киевские власти сейчас переживают не лучшее время.

"Страна сталкивается с экзистенциальным кризисом... тем не менее очевидно, что (мысль) о новом (военном) призыве не пользуется достаточной общественной поддержкой... В такой экзистенциальной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всей нации", — высказался журналист.

Украина в нынешнем виде рискует остаться в прошлом, если ситуация останется прежней, отметил Деттмер. Он считает, что такой масштабный конфликт требует больше вложений от западных лидеров Киеву. Помимо этого, журналист уверен, что "украинцы всех рангов", начиная с солдат, заканчивая министрами, испытывают разочарование и раздражение от текущей ситуации, отчего стали измученными и раздражительными.