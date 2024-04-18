Захарова: Закон об ужесточении мобилизации уничтожил права украинцев
Бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который на днях подписал Владимир Зеленский, уничтожил права украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"16 апреля Зеленский подписал чудовищный, с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев", — сказала дипломат на брифинге.
Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждут задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации. Захарова ранее уже заявляла, что такими мерами Зеленский добивает украинцев.
ТАСС / Михаил Терещенко / ТАСС