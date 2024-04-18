Захарова: Закон об ужесточении мобилизации уничтожил права украинцев

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждут задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации. Захарова ранее уже заявляла, что такими мерами Зеленский добивает украинцев.