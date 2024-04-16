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16 апреля, 14:26

Захарова оценила закон о мобилизации, подписанный Зеленским: Добивает украинцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ёмко дала оценку закону об ужесточении мобилизации на Украине, который сегодня подписал Владимир Зеленский.

"Добивает украинцев", — написала она в телеграм-канале.

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Украинцы за рубежом бросились получать загранпаспорта из-за закона о мобилизации

Напомним, ранее сегодня, 16 апреля, Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждёт задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации.

Александра Вишнякова
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