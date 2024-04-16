Захарова оценила закон о мобилизации, подписанный Зеленским: Добивает украинцев

Напомним, ранее сегодня, 16 апреля, Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждёт задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации.