Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис прокомментировал выделение 61 миллиарда долларов Соединёнными Штатами в качестве нового пакета помощи для киевского режима. Как заявил офицер в своём блоге на YouTube, эта помощь не принесёт Западу победу над Россией, так как США и Украина не смогут заменить погибших украинских военных.

"Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов. Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить", — задался этими вопросами подполковник.

Он также подчеркнул, что Вашингтон может производить много вооружений и финансировать боевые действия. Однако, по словам эксперта, американцы не могут обеспечить Вооружённые силы Украины личным составом, который смог бы заменить погибших и раненных за два года специальной военной операции украинцев.

В то же время он сообщил, что не понимает, как этот конфликт ещё может продолжаться. Дэвис отметил, что, скорее всего, боевые действия подходят к концу, так как украинским властям уже сейчас нужна экстренная помощь, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы.