"Не печатаете людей": Эксперт раскрыл, в чём США просчитались при поддержке ВСУ
Подполковник Дэвис: США не победят Россию, поскольку не "печатают" людей для ВСУ
Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис прокомментировал выделение 61 миллиарда долларов Соединёнными Штатами в качестве нового пакета помощи для киевского режима. Как заявил офицер в своём блоге на YouTube, эта помощь не принесёт Западу победу над Россией, так как США и Украина не смогут заменить погибших украинских военных.
"Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов. Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить", — задался этими вопросами подполковник.
Он также подчеркнул, что Вашингтон может производить много вооружений и финансировать боевые действия. Однако, по словам эксперта, американцы не могут обеспечить Вооружённые силы Украины личным составом, который смог бы заменить погибших и раненных за два года специальной военной операции украинцев.
В то же время он сообщил, что не понимает, как этот конфликт ещё может продолжаться. Дэвис отметил, что, скорее всего, боевые действия подходят к концу, так как украинским властям уже сейчас нужна экстренная помощь, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы.
Ранее Life.ru писал, что 24 апреля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом США законопроектом о предоставлении новой партии военной помощи Украине. Тогда сообщалось, что поставки оружия могут начать уже в скором времени.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine