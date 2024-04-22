Зеленский сделал шокирующее признание о страхе Запада перед Россией

Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя ситуация в мире играет на руку России, чьи сильные стороны Киев не может не признавать. Он также обратил внимание на страх западных лидеров, которые, по его мнению, не посылают свои войска для участия в конфликте на Украине из-за риска полномасштабной войны с РФ.

"Если Украине не помогают своими вооружёнными силами, воздушными или какими-то ещё, потому что боятся, что начнётся война с Россией, — это говорит о том, что они действительно боятся России", — сказал Зеленский в интервью французскому блогеру Уго Траверу на Youtube-канале HugoDécrypte.

Он заявил о циничности западных лидеров, приведя в пример власти США, которые, как оказалось, не боялись возможной войны с Ираном, когда утверждали новый пакет американской военной помощи для Израиля. Зеленский также прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем и войну в секторе Газа, заметив, что положение дел в мире сейчас на руку Москве.