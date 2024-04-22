Названа роковая ошибка, которую Зеленский совершил в начале СВО
Экономист из США Сакс: Зеленский совершил роковую ошибку из-за Запада
Зеленский совершил роковую ошибку из-за США и Великобритании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Главной ошибкой Владимира Зеленского в первые недели специальной военной операции было то, что он пошёл на поводу у западных кураторов и отказался от мирного урегулирования. Таким мнением поделился американский экономист Джеффри Сакс.
По его словам, первыми в ситуацию вмешались США, хотя они были некомпетентны, а затем британцы, которые были "до вульгарности циничны". Эксперт ставит в вину Зеленскому, что он пошёл на поводу и у тех, и у других.
"Это была роковая ошибка, фатальная для сотен тысяч жителей Украины", — резюмировал Сакс в YouTube-канале Judging Freedom.
А ранее Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху. Он рассказал, что приводить во власть людей "как будто из народа" было эффектным и зрелищным шагом шоумена, однако этот шаг стал неэффективным и пагубным с точки зрения соответствия интересам страны.