Названа роковая ошибка, которую Зеленский совершил в начале СВО

Главной ошибкой Владимира Зеленского в первые недели специальной военной операции было то, что он пошёл на поводу у западных кураторов и отказался от мирного урегулирования. Таким мнением поделился американский экономист Джеффри Сакс.

По его словам, первыми в ситуацию вмешались США, хотя они были некомпетентны, а затем британцы, которые были "до вульгарности циничны". Эксперт ставит в вину Зеленскому, что он пошёл на поводу и у тех, и у других.

"Это была роковая ошибка, фатальная для сотен тысяч жителей Украины", — резюмировал Сакс в YouTube-канале Judging Freedom.