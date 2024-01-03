Причиной неизбежного краха Владимира Зеленского стали несколько совершённых им ошибок. Такое заявление сделал лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье, которая опубликована на сайте движения.

"Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошёл в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам", — считает Медведчук.

По его мнению, приводить во власть людей "как будто из народа" было эффектным и зрелищным шагом шоумена, однако этот шаг стал неэффективным и пагубным с точки зрения соответствия интересам страны. История не раз показывала, что проблемы в стране нельзя исправить, заменив правящий класс, как бы плох он ни был, на случайных людей.

Второй ошибкой Медведчук назвал принятие нацисткой идеологии. Это мировоззрение помогает представить не выделяющихся умом и нечистых на руку "Слуг народа" доблестными героями Незалежной, а всех несогласных обвиняет в "работе на "вселенское зло" в виде Москвы".

А третьей ошибкой, по версии Медведчука, стала излишняя надежда на помощь Запада. Зеленский ошибочно полагал, что западная поддержка способна перекрыть все риски открытого конфликта с Россией.

В результате Зеленский вступил в политическую игру с огромными ставками, имея в распоряжении только чужие деньги, оружие и идеи. Что и оборачивается для него абсолютно закономерно.

"Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл её экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придётся заплатить", — подытожил политик.