"У нас будет шанс на победу": Зеленский воспрял духом после новых обещаний от США

У Киева появится "шанс на победу", если Америка передаст ему нужные системы вооружений, подчеркнул Владимир Зеленский в эфире NBC.

"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооружённые силы, я молюсь (об этом, — Прим. Life.ru), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат", — заявил Зеленский.