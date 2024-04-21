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21 апреля, 20:37

"У нас будет шанс на победу": Зеленский воспрял духом после новых обещаний от США

Зеленский: У Украины появился "шанс на победу" благодаря одобренной США помощи

Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

У Киева появится "шанс на победу", если Америка передаст ему нужные системы вооружений, подчеркнул Владимир Зеленский в эфире NBC.

"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооружённые силы, я молюсь (об этом, — Прим. Life.ru), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат", — заявил Зеленский.

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Ранее Зеленский также говорил о том, что случится, если Штаты будут затягивать с обещанной помощью. В этом случае, по его словам, ВСУ понесут новые потери. То есть если поставка затянется на полгода, то и на Украине процесс застопорится на этот же период.

Анатолий Симоненко
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