"У нас будет шанс на победу": Зеленский воспрял духом после новых обещаний от США
Зеленский: У Украины появился "шанс на победу" благодаря одобренной США помощи
Владимир Зеленский. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
У Киева появится "шанс на победу", если Америка передаст ему нужные системы вооружений, подчеркнул Владимир Зеленский в эфире NBC.
"Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит Вооружённые силы, я молюсь (об этом, — Прим. Life.ru), и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат", — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский также говорил о том, что случится, если Штаты будут затягивать с обещанной помощью. В этом случае, по его словам, ВСУ понесут новые потери. То есть если поставка затянется на полгода, то и на Украине процесс застопорится на этот же период.