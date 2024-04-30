Дугин в интервью Карлсону объяснил отношение Запада к Путину как к врагу
Дугин счёл защиту традиционных ценностей Путиным и РФ причиной русофобии Запада
Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у российского философа Александра Дугина. Обложка © Кадр из видео X / Tucker Carlson
Запад не может смириться с тем, что Россия и её президент Владимир Путин защищают традиционные ценности, заявил философ Александр Дугин в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Так он ответил на вопрос, почему те, кто в прошлом поддерживали СССР, в 2000-х перестали делать то же самое в отношении РФ.
"Путин — это традиционный лидер. Когда он пришёл к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Он стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке", — заметил философ.
А мировая повестка сводилась к переходу к новому либерализму, когда власть большинства — это тоталитаризм, объясняет Дугин. Большинство на Западе вынуждали подчиняться меньшинствам, возникшим в том числе из идей индивидуализма. Путин же, обратил внимание философ, выступает за восстановление традиционных ценностей, суверенитета государства, традиционной семьи, настаивает на обособленности "русской цивилизации" как особенного региона мира.
Эти взгляды не соотносятся с тем, что продвигают западные страны. Это в итоге и стало основой для русофобии и отвращения в том числе лично к российскому лидеру, уверен он. При этом, как объяснил эксперт, наличие ядерного оружия у Москвы тоже прибавило стране и её президенту недругов. Такую неприязнь Дугин назвал не обыденным явлением, а метафизическим.
Интервью Дугина с Карлсоном было опубликовано сегодня ночью. Журналист представляет гостя как "самого известного политического философа России", идеи которого считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь. Интервью было записано в Москве, но не уточняется, когда именно.