Дугин в интервью Карлсону объяснил отношение Запада к Путину как к врагу

Запад не может смириться с тем, что Россия и её президент Владимир Путин защищают традиционные ценности, заявил философ Александр Дугин в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Так он ответил на вопрос, почему те, кто в прошлом поддерживали СССР, в 2000-х перестали делать то же самое в отношении РФ.

"Путин — это традиционный лидер. Когда он пришёл к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Он стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке", — заметил философ.

А мировая повестка сводилась к переходу к новому либерализму, когда власть большинства — это тоталитаризм, объясняет Дугин. Большинство на Западе вынуждали подчиняться меньшинствам, возникшим в том числе из идей индивидуализма. Путин же, обратил внимание философ, выступает за восстановление традиционных ценностей, суверенитета государства, традиционной семьи, настаивает на обособленности "русской цивилизации" как особенного региона мира.

Эти взгляды не соотносятся с тем, что продвигают западные страны. Это в итоге и стало основой для русофобии и отвращения в том числе лично к российскому лидеру, уверен он. При этом, как объяснил эксперт, наличие ядерного оружия у Москвы тоже прибавило стране и её президенту недругов. Такую неприязнь Дугин назвал не обыденным явлением, а метафизическим.