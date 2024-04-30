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29 апреля, 23:41

Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным

Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у российского философа Александра Дугина. Обложка © Кадр из видео X / Tucker Carlson

Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у российского философа Александра Дугина. Обложка © Кадр из видео X / Tucker Carlson

Известный американский журналист Такер Карлсон побеседовал с российским философом Александром Дугиным. Видеозапись 20-минутного интервью он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Карлсон представляет гостя как "самого известного политического философа России". Интервью было записано в Москве, но не уточняется, когда именно.

"Его идеи считаются опасными, украинское правительство убило его дочь, а Amazon отказывается продавать его книги", — такими словами сопроводил видео журналист.

Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону
Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону

Ранее Такер Карлсон выложил в Сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, беседа идёт на английском языке. Бизнесмен рассказал, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону, обвинил ФБР в слежке, а также вспомнил, как отбился от грабителей в Сан-Франциско.

Лариса Сафронова
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