Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным
Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у российского философа Александра Дугина. Обложка © Кадр из видео X / Tucker Carlson
Известный американский журналист Такер Карлсон побеседовал с российским философом Александром Дугиным. Видеозапись 20-минутного интервью он опубликовал на своей странице в соцсети X.
Карлсон представляет гостя как "самого известного политического философа России". Интервью было записано в Москве, но не уточняется, когда именно.
"Его идеи считаются опасными, украинское правительство убило его дочь, а Amazon отказывается продавать его книги", — такими словами сопроводил видео журналист.
Ранее Такер Карлсон выложил в Сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, беседа идёт на английском языке. Бизнесмен рассказал, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону, обвинил ФБР в слежке, а также вспомнил, как отбился от грабителей в Сан-Франциско.