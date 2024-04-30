Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным

Известный американский журналист Такер Карлсон побеседовал с российским философом Александром Дугиным. Видеозапись 20-минутного интервью он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Карлсон представляет гостя как "самого известного политического философа России". Интервью было записано в Москве, но не уточняется, когда именно.