Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Беседу с российским предпринимателем можно посмотреть на странице американского журналиста в социальной сети Х.

Видеозапись, на которой россиянин общается со своим интервьюером на английском языке, длится чуть больше 58 минут. А в недавно созданном телеграм-канале Карлсона есть 10-минутный отрывок из беседы с бизнесменом.