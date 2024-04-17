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16 апреля, 23:06

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Павел Дуров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © Кадр видео Telegram / Tucker Carlson Network

Павел Дуров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © Кадр видео Telegram / Tucker Carlson Network

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Беседу с российским предпринимателем можно посмотреть на странице американского журналиста в социальной сети Х.

Видеозапись, на которой россиянин общается со своим интервьюером на английском языке, длится чуть больше 58 минут. А в недавно созданном телеграм-канале Карлсона есть 10-минутный отрывок из беседы с бизнесменом.

Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке
Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке

Накануне, 16 апреля, Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Россиянин отметил, что таким образом он может оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю мессенджера Telegram.

Алексей Соловьёв
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