Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
Павел Дуров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © Кадр видео Telegram / Tucker Carlson Network
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Беседу с российским предпринимателем можно посмотреть на странице американского журналиста в социальной сети Х.
Видеозапись, на которой россиянин общается со своим интервьюером на английском языке, длится чуть больше 58 минут. А в недавно созданном телеграм-канале Карлсона есть 10-минутный отрывок из беседы с бизнесменом.
Накануне, 16 апреля, Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Россиянин отметил, что таким образом он может оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю мессенджера Telegram.