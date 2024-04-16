Павел Дуров заявил, что дал интервью Такеру Карлсону 16 апреля, 11:16 Павел Дуров и Такер Карлсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/durov, tuckercarlson

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В феврале... я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором. Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram", — написал Дуров в своём канале.

По его словам, интервью выйдет совсем скоро и в непривычном для него видеоформате. Дуров также рассказал о запуске телеграм-канала Карлсона.

Авторы Александра Вишнякова