Павел Дуров заявил, что дал интервью Такеру Карлсону
Павел Дуров и Такер Карлсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/durov, tuckercarlson
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В феврале... я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором. Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram", — написал Дуров в своём канале.
По его словам, интервью выйдет совсем скоро и в непривычном для него видеоформате. Дуров также рассказал о запуске телеграм-канала Карлсона.
Напомним, что 9 февраля вышло интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.