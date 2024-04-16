Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Павел Дуров заявил, что дал интервью Такеру Карлсону

16 апреля, 11:16
Павел Дуров и Такер Карлсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/durov, tuckercarlson

Павел Дуров и Такер Карлсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/durov, tuckercarlson

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В феврале... я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором. Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram", написал Дуров в своём канале.

По его словам, интервью выйдет совсем скоро и в непривычном для него видеоформате. Дуров также рассказал о запуске телеграм-канала Карлсона.

Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным
Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным

Напомним, что 9 февраля вышло интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!