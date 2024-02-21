Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным

За американским журналистом Такером Карлсоном перед интервью с президентом России Владимиром Путиным следили спецслужбы США. В этом он признался в беседе с изданием Blaze.

"Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортёр, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью", — рассказал Карлсон.