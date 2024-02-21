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20 февраля, 22:37

Карлсон заявил о слежке со стороны спецслужб США перед интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон: До интервью с Путиным за мной следили спецслужбы США

Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

За американским журналистом Такером Карлсоном перед интервью с президентом России Владимиром Путиным следили спецслужбы США. В этом он признался в беседе с изданием Blaze.

"Мне позвонил журналист New York Times, моему другу звонил их другой репортёр, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью", — рассказал Карлсон.

По мнению Карлсона, слежку за ним вело американское Агентство нацбезопасности.

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Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.

Анатолий Симоненко
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