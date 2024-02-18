Путин объяснил мировой ажиотаж вокруг его интервью с Такером Карлсоном

Президент РФ Владимир Путин объяснил, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Он полагает, что в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а ролик им такую возможность даёт.