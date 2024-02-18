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18 февраля, 08:37

Путин объяснил мировой ажиотаж вокруг его интервью с Такером Карлсоном

Президент РФ Владимир Путин на интервью журналисту Такеру Карлсону. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на интервью журналисту Такеру Карлсону. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин объяснил, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Он полагает, что в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а ролик им такую возможность даёт.

"Могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", — сказал российский лидер журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.

Андрей Бражников
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