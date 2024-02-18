Путин оценил реакцию американцев на его рассказ об истории Руси в интервью Карлсону
Путин не уверен, что американцы смогут понять часть о Рюрике в интервью Карлсону
Президент РФ Владимир Путин на интервью журналисту Такеру Карлсону. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин считает, что американцам будет непросто понять "историческую часть" его интервью журналисту Такеру Карлсону. Он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что не знает, воспримут ли в западном сообществе этот отрывок беседы.
Путин – об интервью с Карлсоном. Видео © T.me / Зарубин
"Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев. Я думаю, что американской аудитории было непросто это понять", — сказал российский лидер.
Путин напомнил, что норманская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже. В качестве доказательства он заметил, что если даже новгородцы пригласили Рюрика быть "арбитром и внешним защитником", то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже, заметил президент. Но он уверен, что зрителям за рубежом важно понять ход мыслей россиян.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.