Путин оценил реакцию американцев на его рассказ об истории Руси в интервью Карлсону

Президент РФ Владимир Путин считает, что американцам будет непросто понять "историческую часть" его интервью журналисту Такеру Карлсону. Он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что не знает, воспримут ли в западном сообществе этот отрывок беседы.

Путин – об интервью с Карлсоном. Видео © T.me / Зарубин

"Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев. Я думаю, что американской аудитории было непросто это понять", — сказал российский лидер.