Песков объяснил, зачем была нужна историческая часть интервью Путина Карлсону

Историческая часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, однако есть и те, кто заинтересуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков — о папке, которую принёс Путин на интервью с Карлсоном. Видео © T.me / Зарубин

"Очевидно было, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью. Президент опирается на очень глубокое знание истории. И своё суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными документами", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, историческое мировоззрение Путина "носит не эмоциональный характер", а основывается "на конкретных знаниях первоисточников". При этом он не исключил, что историческая часть может довольно тяжело восприниматься на Западе. Тем не менее Песков подчеркнул, что существует значительное количество специалистов по России и в Восточной Европе, которые заинтересуются.