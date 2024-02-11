Песков объяснил, зачем была нужна историческая часть интервью Путина Карлсону
Песков: Историческая часть интервью Путина Карлсону найдёт аудиторию на Западе
Историческая часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, однако есть и те, кто заинтересуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков — о папке, которую принёс Путин на интервью с Карлсоном. Видео © T.me / Зарубин
"Очевидно было, что Украина будет высоко фигурировать в повестке дня этого интервью. Президент опирается на очень глубокое знание истории. И своё суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников. Он очень часто и много работает с архивными документами", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, историческое мировоззрение Путина "носит не эмоциональный характер", а основывается "на конкретных знаниях первоисточников". При этом он не исключил, что историческая часть может довольно тяжело восприниматься на Западе. Тем не менее Песков подчеркнул, что существует значительное количество специалистов по России и в Восточной Европе, которые заинтересуются.
Он также отметил, что Карлсон является зеркалом американского общественного мнения. При этом граждане США, по его словам, как правило, живут в своём мире и мало интересуются зарубежьем, что делает их знание о нём ограниченным. Поэтому было очень важно донести идеологию Путина до простых американцев, указал пресс-секретарь президента.
9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.