Песков рассказал, кто был инициатором интервью Карлсона с Путиным

Президент России Владимир Путин довольно быстро дал своё согласие на беседу с американским журналистом Такером Карлсоном, который обратился к Кремлю с таким предложением. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков о том, как Владимир Путин согласился на интервью Такеру Карлсону. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился", — сказал Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент опубликован журналистом Павлом Зарубиным в телеграм-канале.

Он заметил, что Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с Путиным, однако эта работа добавила популярности американскому журналисту. По мнению Пескова, журналист изначально был готов к тому, что после публикации ролика "будет такой накал страстей" и в отношении него могут начаться гонения.