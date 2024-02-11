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11 февраля, 02:44

"Беспомощно и глупо": Шеремет жёстко прошёлся по "придворному шуту" Шольцу за наезд на Путина

Депутат Шеремет назвал слова Шольца об интервью Путина глупыми и беспомощными

Канцлер Германии Олаф Шольц едко высказался в адрес интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону с целью избежать оплеухи от Белого дома. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Напомним, что глава кабмина ФРГ назвал двухчасовой разговор политика и экс-ведущего Fox News "смехотворным", упрекнув лидера РФ во лжи. Впрочем, слова Шольца не понравились немцам, которые завалили его соцсети гневными комментариями.

"Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведённой ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома", — поделился парламентарий с РИА "Новости".

Евросоюз завопил о "дезинформации" после интервью Путина
Евросоюз завопил о "дезинформации" после интервью Путина

Ранее Life.ru сообщал, что интервью Путина "взорвало" Сеть. За первые сутки ролик посмотрели 150 миллионов человек, а сейчас это значение приближается к отметке 200 миллионов.

Обложка ©

Getty Images / picture alliance

Илья Пушкарев
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