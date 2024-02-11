"Беспомощно и глупо": Шеремет жёстко прошёлся по "придворному шуту" Шольцу за наезд на Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц едко высказался в адрес интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону с целью избежать оплеухи от Белого дома. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Напомним, что глава кабмина ФРГ назвал двухчасовой разговор политика и экс-ведущего Fox News "смехотворным", упрекнув лидера РФ во лжи. Впрочем, слова Шольца не понравились немцам, которые завалили его соцсети гневными комментариями.

"Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведённой ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома", — поделился парламентарий с РИА "Новости".