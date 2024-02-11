Евросоюз завопил о "дезинформации" после интервью Путина

Франция, Германия и Польша разработали совместный проект по борьбе с дезинформацией, который будет презентован 12 февраля. Соответствующий анонс озвучил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне.

"Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак", — рассказал он в беседе с Ouest France.

Дипломат подчеркнул, что в рамках проекта жителям стран Веймарского треугольника расскажут о методах и инструментах распространения ложных данных. Также будет затронута тема выборов, которые являются триггером для приумножения дезинформации, заключил министр.