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10 февраля, 23:50

Евросоюз завопил о "дезинформации" после интервью Путина

Германия, Франция и Польша будут бороться с "дезинформацией из России"

Франция, Германия и Польша разработали совместный проект по борьбе с дезинформацией, который будет презентован 12 февраля. Соответствующий анонс озвучил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне.

"Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак", — рассказал он в беседе с Ouest France.

Дипломат подчеркнул, что в рамках проекта жителям стран Веймарского треугольника расскажут о методах и инструментах распространения ложных данных. Также будет затронута тема выборов, которые являются триггером для приумножения дезинформации, заключил министр.

150 млн просмотров: Интервью Путина Карлсону поставило новый рекорд
150 млн просмотров: Интервью Путина Карлсону поставило новый рекорд

Панику среди противников России спровоцировало интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом ранее заявил французский политик Флориан Филиппо.

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Илья Пушкарев
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