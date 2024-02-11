Евросоюз завопил о "дезинформации" после интервью Путина
Германия, Франция и Польша будут бороться с "дезинформацией из России"
Франция, Германия и Польша разработали совместный проект по борьбе с дезинформацией, который будет презентован 12 февраля. Соответствующий анонс озвучил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне.
"Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак", — рассказал он в беседе с Ouest France.
Дипломат подчеркнул, что в рамках проекта жителям стран Веймарского треугольника расскажут о методах и инструментах распространения ложных данных. Также будет затронута тема выборов, которые являются триггером для приумножения дезинформации, заключил министр.
Панику среди противников России спровоцировало интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом ранее заявил французский политик Флориан Филиппо.
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