"Их мир рушится": Во Франции заявили о панике Запада после интервью Путина

Двухчасовая беседа президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном вызвала у сторонников НАТО невероятную панику. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!" — написал он на своей странице в социальной сети.