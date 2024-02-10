"Их мир рушится": Во Франции заявили о панике Запада после интервью Путина
Политик Филиппо: Интервью Путина Карлсону вызвало панику у противников России
Двухчасовая беседа президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном вызвала у сторонников НАТО невероятную панику. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!" — написал он на своей странице в социальной сети.
Как уже сообщал Life.ru, накануне в бывшем Twitter было опубликовано интервью президента РФ Владимира Путинаторое он дал журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы российский лидер ответил на 60 вопросов. Несмотря на то, что глава государства не сказал ничего нового, своими заявлениями он не на шутку обеспокоил многих представителей Запада. При этом в Кремле отметили, что это интервью является возможностью для Путина быть наконец услышанным и за океаном.
Между тем, многие политики оказались в восторге от двухчасовой беседы российского лидера с Карлсоном. Например, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха сообщил о том, что это оно стало причиной настоящей истерики среди либералов на Западе. Видео набрало 180 миллионов просмотров, из них 170 приходятся на бывший Twitter.
ТАСС / ZUMA