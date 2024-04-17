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17 апреля, 05:09

Дуров объяснил нежелание возвращаться в Россию и посещать США

Дуров заявил, что старается не посещать РФ и США из-за нейтралитета Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал страны, которые старается не посещать. Речь идёт о крупных геополитических "игроках" вроде США, Китая или России, поделился он с американским журналистом Такером Карлсоном.

"Мы хотим быть нейтральной платформой, беспристрастной, которая не занимает чью-либо сторону", — заявил миллиардер.

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Также бизнесмена отпугивают страны, спецслужбы которых проявляют к Telegram чрезмерное внимание. Например, ФБР однажды даже пыталось завербовать одного из сотрудников Дурова. Но на этом проблемы США не заканчиваются. Именно в Штатах на миллиардера впервые напали грабители. А ещё американские корпорации оказывают на мессенджер колоссальное давление.

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X / Tucker Carlson

Илья Пушкарев
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