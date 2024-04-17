Дуров объяснил нежелание возвращаться в Россию и посещать США
Дуров заявил, что старается не посещать РФ и США из-за нейтралитета Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал страны, которые старается не посещать. Речь идёт о крупных геополитических "игроках" вроде США, Китая или России, поделился он с американским журналистом Такером Карлсоном.
"Мы хотим быть нейтральной платформой, беспристрастной, которая не занимает чью-либо сторону", — заявил миллиардер.
Также бизнесмена отпугивают страны, спецслужбы которых проявляют к Telegram чрезмерное внимание. Например, ФБР однажды даже пыталось завербовать одного из сотрудников Дурова. Но на этом проблемы США не заканчиваются. Именно в Штатах на миллиардера впервые напали грабители. А ещё американские корпорации оказывают на мессенджер колоссальное давление.
X / Tucker Carlson