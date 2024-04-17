Основатель Telegram Павел Дуров пожаловался на слежку со стороны ФБР
Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson
Федеральное бюро расследований уделяет мессенджеру Telegram и его создателям чрезмерное внимание, сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону разработчик приложения Павел Дуров. В доказательство своих слов бизнесмен поделился случаем с попыткой ФБР "завербовать" одного из программистов.
"В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера", — удивил собеседника Дуров.
Ранее Life.ru сообщал, что ежедневно в Telegram заходят около 450 миллионов человек по всему миру. Новым пользователем мессенджера недавно стал и Такер Карлсон, который впервые завёл канал и уже опубликовал приветственный пост.