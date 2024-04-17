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16 апреля, 23:17

Основатель Telegram Павел Дуров пожаловался на слежку со стороны ФБР

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson

Федеральное бюро расследований уделяет мессенджеру Telegram и его создателям чрезмерное внимание, сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону разработчик приложения Павел Дуров. В доказательство своих слов бизнесмен поделился случаем с попыткой ФБР "завербовать" одного из программистов.

"В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера", — удивил собеседника Дуров.

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Ранее Life.ru сообщал, что ежедневно в Telegram заходят около 450 миллионов человек по всему миру. Новым пользователем мессенджера недавно стал и Такер Карлсон, который впервые завёл канал и уже опубликовал приветственный пост.

Илья Пушкарев
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