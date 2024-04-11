Дуров назвал ежедневное число пользователей Telegram
Павел Дуров: Около 450 млн человек ежедневно пользуются Telegram
Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram перевалила за отметку 900 миллионов пользователей. Об этом на англоязычной странице заявил создатель приложения Павел Дуров.
"Половина из этих 900 миллионов пользователей ежедневно заходят в Telegram", — написал бизнесмен, добавив, что мессенджер является шестым по популярности приложением в мире.
Также Дуров объяснил секрет успеха своего детища. По словам разработчика, умные люди всегда предпочтут свободу и качество мессенджера Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений.
А недавно Telegram запустил ещё и одну из самых щедрых систем монетизации для владельцев каналов. С 1 апреля авторам страниц с 1000 и более подписчиков предоставлена возможность получать 50% дохода от рекламы.
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