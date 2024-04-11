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11 апреля, 00:25

Дуров назвал ежедневное число пользователей Telegram

Павел Дуров: Около 450 млн человек ежедневно пользуются Telegram

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram перевалила за отметку 900 миллионов пользователей. Об этом на англоязычной странице заявил создатель приложения Павел Дуров.

"Половина из этих 900 миллионов пользователей ежедневно заходят в Telegram", написал бизнесмен, добавив, что мессенджер является шестым по популярности приложением в мире.

Также Дуров объяснил секрет успеха своего детища. По словам разработчика, умные люди всегда предпочтут свободу и качество мессенджера Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений.

Политолог придумал, как можно обезопасить Telegram с помощью "Госуслуг"
Политолог придумал, как можно обезопасить Telegram с помощью "Госуслуг"

А недавно Telegram запустил ещё и одну из самых щедрых систем монетизации для владельцев каналов. С 1 апреля авторам страниц с 1000 и более подписчиков предоставлена возможность получать 50% дохода от рекламы.

Обложка ©

Shutterstock / Natee Meepian

Илья Пушкарев
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