Telegram запустил монетизацию для авторов каналов с 1 тыс. и более подписчиков
Разработчики мессенджера Telegram представили одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента и запустили монетизацию для владельцев каналов, аудитория которых превышает одну тысячу подписчиков. Об этом говорится в официальном блоге "Телеграма".
"Каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно. С этого дня владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения", — сообщили разработчики.
Вознаграждения по программе монетизации можно вывести без комиссии, а также использовать для оплаты рекламных объявлений, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Как уточняется в блоге, для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON — он недоступен для граждан России, Украины, Палестины, Израиля и некоторых других стран.
Кстати, недавно, после волны рассылок о терактах, пользователям Telegram дали важную функцию. С 1 апреля у юзеров из России, Белоруссии и Украины появилась возможность ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Кроме того, мессенджер навсегда заблокировал тысячи аккаунтов за призывы к терактам.
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