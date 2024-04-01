Telegram запустил монетизацию для авторов каналов с 1 тыс. и более подписчиков

Разработчики мессенджера Telegram представили одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента и запустили монетизацию для владельцев каналов, аудитория которых превышает одну тысячу подписчиков. Об этом говорится в официальном блоге "Телеграма".

"Каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно. С этого дня владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения", — сообщили разработчики.